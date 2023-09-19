農業部專案進口雞蛋爭議不斷，爭議事件遍地烽火，日前農業部長陳吉仲已請辭但遭慰留，今(19)日晚間8時於臉書宣布辭職。他說，在農業部門7年多來的日子，歷經無止境的抹黑、認知作戰、各種顏色的無情攻擊，但自己毫無畏懼。

陳吉仲19日在臉書上PO出一篇「我決定請辭」的文章表示，「昨天午後下了一場大雨，頓時洗去了內心的紛擾，也洗去了這麼多年來不斷被抹上的莫須有指控。雨後的陽光灑落在農業部的紅磚牆上，不論歷經多少艱辛和不被理解的抹黑，總還是會再見到陽光」。陳吉仲坦言，「認識我的人都知道，我出身屏東農家，對農業一生懸命。一個農村子弟，可以有機會帶領著農委會、農業部同仁，為台灣農業改革三、四十年來的問題，這一切都要感謝蔡英文總統的信任、賴清德副總統的支持、林全院長的賞識、蘇貞昌院長提拔我成為主委、陳建仁院長任命我為首任農業部長，回想起農業部成立當天，歷任院長們都齊聚為農業部祝賀，內心十足感謝」。

陳吉仲也感謝，「在臺灣這塊土地上辛苦努力的農漁民們，因為有你們的支持，我們才能一起成功讓台灣農業再往前走一大步。感謝蔡英文總統一路相挺、感謝歷任行政院院長的全力支持，我才能義無反顧的推動牽掛於心上數十年的農業改革，雖然還有未竟之志，但是近日對於專案進口雞蛋的執行過程，遭到外界不實的抹黑、造謠、指控，而造成社會大眾不應有的恐慌，農業部同仁遭受不應該背負的指責，因此我要一肩扛起責任，讓紛紛擾擾平息，決定請辭農業部長一職」。

陳吉仲也回憶，「七年半來，我和所有農業部同仁不眠不休為農業改革而努力，完成了許多過往三、四十年來遲遲無法改變的農業問題，這些改革，一一在小英總統任內的新農業政策達成」。陳吉仲也說，七年來在蔡英文總統的支持下，「新農業政策」相信為台灣農業升級轉型帶來良好的成效、為從農環境及農業永續發展奠定根基，更有效提高農民收益。

陳吉仲強調，「為農業，我一生懸命」，更解釋「許多人都說我為什麼這麼容易哽咽、掉眼淚？農家出身的我，從小就在家裡的豬舍幫忙，家裡更被無情的口蹄疫疫情影響，頓時負債累累，農民的苦，我切身經歷也感同身受，所以從農運、學術界，再到政府部門，我的初衷就是要讓全台灣農民過更好的生活」。

陳吉仲更說，「在農業部門七年多來的日子，歷經無止境的抹黑、認知作戰、各種顏色的無情攻擊，但我毫無畏懼，因為有一群真正為台灣農業努力的夥伴們，跟我一起往前走。希望未來這些夥伴們可以更加團結，讓台灣農民挺起腰桿、勇敢前行，為台灣農業的永續發展繼續努力」。