台灣民眾黨主席柯文哲今天舉辦「柯文哲AI語音模型暨單曲發表會」，現場公布柯文哲AI語音模型，邀請所有民眾一起使用他的AI聲紋，創作「AI迷音KP」，柯文哲指出，用更多正面的運用來壓制少數的惡意操作。另外也發布首支柯文哲競選歌曲「簡單的人」。

柯文哲致詞時表示，這是他第一首競選歌曲〈簡單的人〉發表會，「網路上有變造音檔寄到各媒體去，我們有去報案，這位散布的朋友請耐心等待，我們會找到你。」

柯文哲也說，隨著科技的進步，2023年最大的突破就是ChatGPT的發明，人工智慧會革命性地改變社會，以前除了網軍、側翼、名嘴操控媒體之外，現在還多了人工智慧，內部討論時認為AI的出現不可能被阻擋，也不會因為它被拿來做壞事，就阻止它繼續進步。

柯文哲表示，他反向思考用柯文哲AI語音模型試驗看看，希望出版後每個人都自由使用，用柯文哲的聲音來說出他想說的話、內心想法，希望政治人物能說出人民想聽到的話，用更多正面的運用來壓制少數的惡意操作。

民眾填寫附在柯文哲Facebook、YouTube頻道的表單，即可索取「柯文哲AI語音模型」，任何人都可以用來創作，用柯P的聲音唱歌、說各種話。

另外，記者會公布柯文哲首支競選歌曲〈簡單的人〉，主持人黃瀞瑩、陳宥丞表示，他們過去擔任過柯文哲演唱會的主持人，雖然柯文哲已經很努力練唱，但在音準、節拍上，仍有失誤，現在透過AI聲紋，唱出競選歌曲，不用擔心再被說是「全是感情，毫無技巧」。

柯文哲AI版「簡單的人」歌曲，是由創作者、資深作曲編曲音樂人順鵬老師所演唱，再透過AI語音模型錄製而成。蔡順鵬老師今天也出席記者會，現場表演「簡單的人」的真人版唱法，接著播放「AI版柯文哲聲紋—簡單的人」。

柯文哲聽完兩個版本的競選歌曲後表示：「AI的聲音真的很像我」，主持人黃瀞瑩、陳宥丞則說「唱歌的口氣真的很像，以後開演唱會乾脆找AI來唱」，柯文哲笑說聽完AI競選歌之後就發現上次的變造錄音帶太爛，做得很不像。

柯文哲並說明，AI聲紋系統是利用他演唱會10幾小時練習的錄音檔，來模仿他的唱腔，可見人工智慧需要資料庫，以後可以用虛擬影像跟AI聲紋來代替他開記者會。