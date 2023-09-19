ASICS RUN 2024 亞瑟士路跑賽將於明年1月21日於宜蘭羅東運動公園舉辦，路線與活動皆結合宜蘭特有風景與文化，提供3種賽事組別讓跑者挑戰，9月20日中午12點開放報名。

亞瑟士路跑是國內跑友引頸期盼的路跑賽事之一，本屆提供3種賽事組別供跑者選擇，有亞瑟士經典的24公里4人接力組，更首次推出3.5公里親子組，以及21公里半程馬拉松組，經典的接力賽制，跑者以4人一組參賽，至少一人需為女性，每人需完成約6公里的路程，齊心跑完24公里，在宜蘭自然風景中，接力賽也可以享受與夥伴一起努力的團隊氛圍。

此外本次新增的3.5公里親子組，邀請6歲到12歲的小朋友與家長一起參賽，在羅東運動公園綠意盎然的美景中，感受親子運動之樂；同時大會規劃富有挑戰性的21公里半程馬拉松組，跑友可沿路欣賞梅花湖與宜蘭鄉道的自然景緻，並在過程中突破自我極限。

ASICS RUN 2024 亞瑟士路跑賽結合宜蘭文化探索，明年1月21日賽前一天，跑者可自由報名多項戶外探索與文化體驗活動，小朋友和大人皆可以盡情探索宜蘭景色與文化，大會力求讓所有參與者都能滿載而歸，相關體驗活動詳細內容和報名方式，都會在官網公布。