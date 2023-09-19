從前瞻要3000萬給81億整修漁港，到綠委賴品妤一句核四重啟個屁燒出光電疑雲，至近日進口巴西蛋疑過期流入市面爭議延燒，輿論連番炸鍋。傳綠營基層已對雞蛋爭議產生反彈，名嘴歷史哥李易修指出，左營區尾南里新潮流力推的候選人余俊賢得票數為64票，慘敗給對手李志強的285票，在有綠委劉世芳陪同掃街，親綠藝人雞排妹站台助勢下仍潰散，表示綠營並非想像中的鐵板一塊，並非不可扳倒，國家局勢仍大有可為。

歷史哥提到，高雄市左營舊城有個尾南里，人口只有814人。今年發生一件憾事，就是原來立場中立、服務鄉親的故里長余建明積勞成疾病逝。本來這樣的舊城小里里長補選應該很平淡。但時間適逢總統與立委大選之前，使選戰帶有濃烈的前哨戰色彩。而且左營楠梓近幾年在綠營刻意推派人選下，兩屆已經有6位綠營且極具政治色彩的人員（綠營民代助理群）攻下原來中立或泛藍老里長的里。

故原里長病逝後，綠營自然意圖再下一城！歷史哥指出，尾南里本身如同其他左營舊城諸里，是高雄最綠的里區，在2022市長選舉，陳其邁拿下71.21％的選票，2020總統選舉，蔡英文更拿下73.86％的選票。在深綠里，又帶有立委總統選舉前哨戰，加上繼續乘勝追擊的企圖，綠營大舉動員，不只民進黨高雄市左楠區立委候選人暨市議員李柏毅多次到場拉抬，選前更由立委劉世芳陪同掃街。

歷史哥強調，競選服務處成立茶會還特別請來雞排妹鄭家純站台製造話題與關注。8月26日餐盒、飲料、琳瑯滿目的水果蛋糕，豐盛熱鬧的競選茶會，顯示出執政陣營40年來最強勁繁榮的景氣與美好。

歷史哥表示，9月16日開票日，民進黨新潮流系大舉支持的這位里長候選人卻只得到64票，得票率只有18％，慘敗給非綠的新現任里長(285票)。雖說地方小里選舉，在地因素遠高過黨政色彩，但這證明綠營政治人物的號召力、動員力與控制力，連在深綠里都正潰散。他直言，這表示綠營並不是想像中的鐵板一塊！人都會醒（雖然有人可能要到地獄才醒），也表示綠營的資源優勢並非不可扳倒，國家局勢仍大有可為。

高雄市選委會16日說明，高雄市第4屆左營區尾南里、旗山區瑞吉里里長補選，當日上午8時至下午4時止投票，投票截止後隨即進行開票統計工作，於傍晚5時0分順利完成開票統計。兩里里長補選開票統計結果，左營區尾南里候選人得票數為1號余俊賢64票、2號李志強285票，投票率為54.27％；旗山區瑞吉里候選人得票數為1號游國文535票、2號陳文村420票、3號薛俊炫59票，投票率為53.97％。