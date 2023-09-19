今年1月到9月中入境泰國的外國旅客達到1900多萬人次，隨著25日起將開放中國遊客赴泰免簽證，泰國政府將全年赴泰旅客原先預估的2500萬人次上修到3000萬人次。

民族報（The Nation）報導，觀光暨體育部今天公布數據指出，今年1月到9月17日之間多達1900多萬人次旅客入境泰國，這些外國旅客為泰國帶來7950億泰銖（約新台幣7075億元）的觀光收入，加上泰國國內旅遊的觀光收入，這段期間的觀光收入共達1.3兆泰銖。

以入境人次來排名，前5名國家分別是馬來西亞的307萬餘人、中國234萬餘人、韓國112萬餘人、印度109萬餘人和俄羅斯96萬餘人。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發前一年的2019年，赴泰國觀光旅遊人次達3980萬，其中中國遊客佔了1098萬人次。觀光暨體育部曾在今年6月預估全年外國旅客人次約可達到2500萬人次，若中國遊客十一長假順利回流，可達到2800萬到3000萬人次。

但中國遊客回流不如預期，觀光暨體育部原先預測今年1到7月中國旅客赴泰人次可達到500到700萬人次，但因為中國經濟成長緩慢，實際人次只達到200萬人次。

趕在中國十一長假開始前，泰國內閣會議上週通過決議，從9月25日開始到明年2月底，中國和哈薩克旅客赴泰免簽證。

在開放中國遊客免簽後，可以預期將有更多中國旅客赴泰，觀光暨體育部今天因此預估全年外國旅客人次可達到3000萬人次，帶來約1.5兆泰銖觀光收入。