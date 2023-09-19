南韓女神全智賢出道多年仍維持凍齡美貌，41歲看起來和剛出道的模樣沒什麼差別，近日她飛往英國倫敦參加時裝周的活動，零濾鏡、美顏的鏡頭下，依舊氣質出眾，讓網友都驚嘆她怎麼都不會老。

全智賢近日出席倫敦時裝周，穿著白色毛衣和長褲，搭配中分黑直長髮，雖然全身包緊緊，依舊自帶女神氣場，高雅氣質藏不住，而她不僅臉蛋緊實凍齡，身材也完全沒走樣，好狀態根本就像20幾歲的少女，讓網友都驚嘆不已。

全智賢全身包緊緊依舊氣場十足。（圖／路透）

「全智賢好像真的不會老」、「怎麼還是這麼漂亮」、「女神狀態一直是巔峰」、「這個女人真的吃了防腐劑吧」、「這比很多二十幾歲的女明星還要美」。結婚生子後的全智賢，就漸漸減少幕前作品，2021年拍完《智異山》後，就沒有新戲，目前多以出席活動為主。

之前外媒曝光一份韓國最有錢女星排行榜，嫁給富二代崔俊赫的全智賢，之前傳出累計了上億身家，不過在榜單中她僅排第9名，而冠軍則是「氧氣美女」李英愛奪下，以4000萬美元（約12.7億台幣），成為韓國最有錢女星。