男星謝和弦去年11月底和老婆陳緗妮（莉婭）迎來大女兒謝音悅出生，沒想到在今年七夕(8月22日)又宣布老婆懷了第二胎的好消息，一家人十分幸福、快樂。誰料，他昨(18)日突在臉書上發文，揭露「某位女子」的性癖好，在社群上引發討論。

謝和弦昨日下午在臉書上發文，除了曬出一張大小有差異的三雙同款鞋子照外，內文開頭便直言：「有些人整天下面很癢，廢到只能靠男人包養。」而後更抨擊「某位女子」的性癖好，指出：「性癖可以冷門但是不能邪門吧，一直要求人家尿尿在她身上是怎樣。」看似在對「某位女子」猛烈開砲。

貼文PO出後，讓網友們見此紛紛留言表示：「咱們哥不小心又講真話」、「還是喜歡看你們一家人幸福的模樣」、「鞋子好可愛」、「這個文字很有畫面。」此外，雖然謝和弦文中並未直言「某位女子」的身分，但他也在留言區中指出：「我沒有說是誰啊，歡迎來對號入座。」引發討論。

事實上，謝和弦過往曾鬧出不少爭議，但有了女兒後，就化身為「女兒奴」，除了變成曬娃魔人，常在社群分享育兒點滴外，他也努力學習如何當一名好父親，表示：「用錢買不到的親子時光讓我身心靈富足，感謝上天的眷顧，原來我也可以是個好爸爸/好丈夫。」