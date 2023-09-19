長者一起動腦拼圖，延緩失智與失能。竹山秀傳醫院提供

竹山秀傳醫院承辦南投縣信義鄉失智據點「原鄉學堂」今天正式掛牌。竹山秀傳醫院提供

奶奶捧著自己跟其他學員一起手作的鮮豔紙花，相當有成就感。竹山秀傳醫院提供

竹山秀傳醫院19日在信義鄉衛生所2樓設置失智服務據點｢信義原鄉學堂｣，今天掛牌，提供失智個案與家屬非藥物治療課程，盼透過多元照護課程，讓長者延緩失智展笑容；這也是南投縣失智長者的第27個失智據點。

根據衛生福利部推估，2022年國內失智者人口將超過30萬人，其中65歲以上的老人約每13人即有1位失智者，而80歲以上的老人則約每5人即有1位失智者，且罹病者有年輕化現象。

南投縣政府衛生局企劃及長期照護科謝敏惠科長說，南投縣內的失智人口約有7981人，信義鄉這個據點是南投縣第27個失智據點，今天正式揭牌之後，全南投13鄉鎮都有失智據點能照護需要的個案，除了希望未來能再有更多據點加入，也期待信義原鄉學堂明年能再增加服務的天數，從3天增加到5天，成為長輩的第2個家。

承辦該據點的竹山秀傳醫院莊碧焜院長表示，退化無法避免，但失智與失能症狀卻可以延緩，所以竹山秀傳醫院從106年開始就設置「失智症共同照護中心」，輔導社區設立服務據點提升量能，目前已有包括草屯土城、竹山中和、鹿谷彰雅、集集和平、名間和水里等13個樂智服務據點，希望以社區照護模式提升對長輩的照顧，一起預防及延緩失智。

莊碧焜指出，「信義原鄉學堂」今年6月底已正式接案，目前每週只有週一、週三、週四3天活動，信義鄉親反應他們最感動的，是原本足不出戶的家人願意和其他人一起上課、參與活動，臉上有了笑容，其中還有3位是超過90歲的阿公阿嬤，跟著大家一起做運動、拿剪刀做勞作，從原本需要加人推輪椅來上課，後來願意自己步行前往據點，讓工作人員都替長輩與加人感到開心。

值得一提的是，竹山秀傳醫院除了幫長輩安排課程，提供活動讓他們走出家門參與活動，該服務據點還結合了醫院開發的社區遠距照護系統，讓失智者除了到社區參與健康促進活動外，還可透過生理量測儀器，隨時量測血壓、心跳、血糖、體溫等數據做自我健康管理，還可利用網路即時將照護數據傳輸至24小時的遠距照護中心，由專業個案管理師進行衛教服務，讓失智者能夠養成自我健康監測的習慣，達到健康社區，在地老化的目標。