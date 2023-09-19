民進黨籍新北市前副議長陳文治，擔任議員時涉利用人頭詐領上百萬元助理費，檢方依利用職務機會詐領財物、偽造文書等罪將他聲押禁見獲准，陳不服提抗告，台灣高等法院駁回，陳文治羈押禁見確定。

高院指出，一審以陳文治涉犯貪汙治罪條例之利用職務上機會詐取財物等罪，犯罪嫌疑重大，有羈押事由，若僅命具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，實不足以確保後續偵查程序之順利進行，而有羈押、禁止接見及通信之必要，故裁定羈押禁見，並無違誤或不當。陳抗告為無理由，應予駁回。