明尼蘇達雙城的總教練波德利（Rocco Baldelli）發布了喜訊，他的妻子Allie產下一對雙胞胎男嬰，獲得球團讚賞。雙城的原名就是「Twins」，波德利身為球隊主帥，夫妻「以身作則」生了雙胞胎兒子，官方Ｘ平台打趣道：「這才叫忠於職守啊！恭喜波德利家族迎接雙胞胎！」波德利夫妻原本已育有1女。

例行賽即將結束，雙城暫以79勝72敗守住美聯中區王座，美中是全聯盟最弱小的分區，除了雙城以外，其餘守護者、老虎、白襪、皇家都不滿5成勝率。波德利目前請假照顧小孩，雙城的魔術數字還剩下5，預計是2020年以來再度搶得分區龍頭。

雙城是大聯盟的百年老字號之一，成軍於1901年，起初稱為「華盛頓參議員隊」，是一支很重要的球隊，美國總統歷來都會去主場開球，直到1961年球季搬去明尼蘇達州為止。隊名「Twins」並不是雙胞胎的意思，而是明尼蘇達州最大城市明尼亞波利斯，加上聖保羅被合稱為「雙城」。

Talk about being committed to your job!



Congratulations to the Baldelli family on welcoming Twin boys to their family!!! 👶👶 pic.twitter.com/sxP63VVtJu — Minnesota Twins (@Twins) September 18, 2023

今年雙城開始使用新隊徽，「TC」兩字取自雙城（Twin Cities）的縮寫，然而他們只是改了字型，從中文來看就是從「新細明體」改成「正黑體」而已。