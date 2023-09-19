東南亞國家協會（ASEAN）成員國部隊今天起在印尼展開為期5天軍演，這是東協國家首次聯合演習。緬甸軍政府領袖雖被禁止參加東協會議，但緬甸代表參與了這次演習。

法新社報導，東協國家過去曾參加多邊防禦軍演，但這是首次只有東協成員參加的演習。

然而，根據地主國印尼表示，這些軍演屬於非作戰演習，各成員國部隊在人道救援、災難援助、救援行動，以及聯合海上巡邏方面，進行訓練。

印尼國軍總司令尤多（Yudo Margono）在巴淡島告訴媒體：「藉由團結一致，我們可以維持區域穩定，造福人民。」

尤多表示，緬甸在內的東協成員國部隊參加這場為期5天的東協團結演習（ASEAN Solidarity Exercise），但未透露緬甸參與的程度。

要求匿名的印尼軍方官員告訴法新社，緬甸將只能以觀察員身分參與演習。

印尼也否認這次演習意在對抗中國於南海日益專斷的行動。

針對東協成員國舉行聯合演習，中國外交部發言人毛寧今天表示，在南海問題上，中方的立場是一貫、明確的。

東協軍事演習原本計劃於南海最南端的北納土納海（North Natuna Sea）進行，印尼稱北納土納海位於其專屬經濟區（exclusive economic zone），但中國也不時派出巡邏艦，聲索在該區域的歷史主權。

東協國家軍方首長6月開會後，決定將演習地點移至南納土納海（South Natuna Sea），避免在爭議海域舉行。

中國在東協的主要盟友柬埔寨，之前拒絕確認是否參加原定在北納土納海舉行的演習，如今改在南納土納海舉行，柬埔寨部隊出席參加。