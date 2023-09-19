總獎金75萬美元 (約台幣2325萬元) 的仰德TPC錦標賽，將於9月21日到24日在林口高爾夫球場進行四回合72洞比賽，有144位中外選手角逐冠軍獎盃與冠軍獎金13.5萬美元 (約台幣418.5萬元)，創下賽史新高。

這是仰德集團因全球新冠肺炎疫情影響，自2020年起被迫停賽兩年後，去年2022年再度舉辦這項亞巡賽，今年繼續主辦，並將總獎金自2020年及2022年的70萬美元提高至75萬美元。冠軍獎金也從2020年的美金12.6萬元 (約合新台幣378萬元) 增加到美金13.5萬元。

19日大會在林口球場舉行賽前記者會及18洞職業業餘配對賽，仰德育樂公司總經理及國賓大飯店營運長許家堯指出，本屆提高總獎金主要是為了站上更高的比賽層級，吸引更多高手參賽，增加更多世界積分，也希望藉此激勵選手全力以赴，爭取最佳名次與高額獎金。

許家堯也提及，仰德集團不僅在高爾夫項目長年培養業餘及職業選手，也在其他的運動項目如排球、田徑及游泳都曾贊助培訓球隊、比賽及運動員期勉選手們以不服輸、不放棄及自律的精神，繼續在各項目中努力發光發熱。