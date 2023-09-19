海洋委員會海巡署巡防組參議石大誠，被檢舉於2020年擔任教育訓練測考中心主任期間，以首長特別費名義向妻子朱梅菲經營的「豫誠邦企業社」，採購健康鞋墊、防水包包等禮物，作為犒賞測考中心職員之用，圖利妻子公司約3萬元，涉嫌違反《貪汙治罪條例》之圖利罪；台北地檢署19日指揮廉政署在海巡署政風室人員陪同下，兵分10路搜索「豫誠邦企業社」及石男的海巡署辦公室、寢室等地，約談石男及妻子朱梅菲、「豫誠邦企業社」登記負責人陳沈智3人，廉政署訊後移送台北地檢署複訊。

石大誠曾是海巡署教育訓練測考中心主任，日前升任海巡署巡防組參議，他是上校轉任文職，目前是簡任11職等高官。石大誠因此事違反《公職人員利益衝突迴避法》第6條第1項規定，法務部去年7月處罰鍰新台幣6萬8000元確定，但廉政署認為，石不但有涉利益衝突外，還可能涉及圖利。

檢廉接獲海巡署政風室線報，指石男涉嫌於2020年使用首長特別費，明知妻子朱梅菲參與經營的「豫誠邦企業社」，屬於關係人所開設的公司，卻仍向該公司採購物品，犒賞測考中心職員，涉違反《貪汙治罪條例》圖利罪、《公職人員利益衝突迴避法》。

台北地檢署19日指揮廉政署北部地區調查組兵分10路搜索，並在海巡署政風室人員陪同下，搜索石男海巡署辦公室、寢室等地，並約談石男及妻子、「豫誠邦企業社」負責人3人說明，廉政署訊後移送北檢複訊。