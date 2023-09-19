進口巴西蛋疑過期流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲慰留，宮廷大戲造成熱議。陳吉仲今(19日)正式請辭，但輿論炸鍋未平息。國民黨台北市議員鍾沛君感謝藍營台中市長盧秀燕率先槓上農業部，串連各縣市稽查；桃園市長張善政查出進口蛋混充國產；台北市長蔣萬安首個表態契約團膳不准用進口蛋；新北市長侯友宜查到近200萬顆待銷毀進口蛋。大讚4都首長是「防蛋中年團」，展現地方包圍中央的實力。

「陳吉仲連開兩場記者會，但是一場比一場更離譜！」鍾沛君18日在臉書發文表示，採購1.4億顆蛋，竟然有將近4成必須銷毀，還有3000多萬顆庫存，最終銷毀可能超過8000萬顆。陳吉仲之所以被逼著開這第二場記者會，除了第一場揭露的合約自打嘴巴，除了台農老董不再配合演出，除了Linbay好油本於專業，無情以智商碾壓。本黨幾位直轄市長，毅然扛起責任，自己的食安自己顧，更是主因。

鍾沛君直呼：「感謝盧媽，台中市率先槓上農業部，串連各縣市展開稽查！感謝善哥，桃園市查出進口蛋混充國產，流入散裝零售市場！感謝萬安，台北市第一個表態，契約團膳不准使用進口蛋，違規最重解約！也感謝侯市長，新北市查到近200萬顆待銷毀進口蛋，避免它流入市場！」

鍾沛君強調，「防蛋中年團」，展現了本黨「以地方包圍中央」的實力。「這一戰，沒有愧對選民託付，我們繼續努力！」