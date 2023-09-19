南韓人氣女團TWICE透過實境選秀節目推出，9名成員分別是娜璉、定延、志效、多賢、彩瑛，三名日本成員Momo、Sana、Mina以及台灣籍成員子瑜，其中成員娜璉擔任領唱及領舞，是隊內的全能成員，前陣子她與母親被告上法院，近日官司結果出爐。

綜合韓媒報導，提告者為娜璉母親的前男友A男，A男主張借給娜璉母女6億韓元（約1448萬元新台幣），從2004年8月到2016年6月，12年裡總共給娜璉方5億3590萬韓元（約1294萬元新台幣），娜璉及母親在2009年3月到2015年2月這6年期間刷A男的信用卡，金額約有1億1561萬韓元（約279萬元新台幣）。A男去年提起訴訟，認為娜璉母親是向他借了這些錢，並要求她們償還，並表示娜璉在擔任練習生時，曾承諾一旦以歌手身分出道，就會償還這筆貸款。

法院認定雖A男在過去的時間內向娜璉及母親提供約6億韓元（約1448萬元新台幣）的金錢幫助，但證據不足以判定該金流為貸款，且交易明細包含學費、手機費、房租等等，是當時娜璉的生活費，考慮A男與娜璉母親的戀愛關係，不能斷定是貸款，駁回了A男的全部訴訟請求，目前A男未對判決結果提出上訴。娜璉所屬經紀公司JYP娛樂則表示：「該判決已經確定並得出結論，我們無話可說，因為這和藝人的行程及工作無關」，不少粉絲認為娜璉捲入無妄之災，感到相當心疼。