台南1名林姓男子今年3月酒後，聽朋友說林姓女子積欠債務導致友人跑路，竟跑到林女住處，持椅子攻擊林女，導致她腹壁挫傷、右側腎水腫，並破壞其住家大門，法院將他依傷害及毀損罪判處拘役40日，可易科罰金。可上訴。

判決書指出，林姓男子酒後聽聞林女曾延遲清償友人債務，導致友人跑路一事，於今年3月28日19時許，至林女住處尋釁，並基於傷害他人身體之犯意，持屋內椅子攻擊林女，致林女因而受有腹壁挫傷、右側腎水腫之傷害；再基於毀損他人物品之犯意，以腳踹方式，毀損林女住處大門，致大門無法正常關閉。

法院審酌，被告有酒後駕車公共危險前科，不思克制情緒及理性處理爭執，酒後僅因聽聞友人轉述，即率爾前往告訴人住處尋釁，並傷害告訴人及毀損其住處大門致令不堪使用，考量被告犯後坦承犯行，態度尚可，惟未與告訴人達成和解，亦未賠償，依傷害罪，拘役35日，又犯毀損罪，處拘役10日，應執行拘役40日，可易科罰金。可上訴。

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