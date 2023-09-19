進口蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲為此也兩度請辭，而農業部稱有5000多萬顆進口蛋待銷毀，引發討論。媒體人張禹宣針對農業部公布的洗選、加工數據資料指出疑點，從4月進口巴西蛋，但卻到7、8月才開始加工，很可能瀕臨過期、甚至已經過期，而5千萬多顆進口蛋放在倉庫等過期，是因為農業部也不敢保證這批蛋的品質，不敢放其流入市面。

張禹宣今(19日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，農業部進口大量雞蛋，最終卻擺在倉庫過期等著變堆肥，只有兩種可能，其一是農業部從頭到尾根本就不敢食用、不敢讓進口蛋流入市面，其二就是台灣不缺蛋。

張禹宣翻出巴西蛋出口到台灣的關務數據，4、5、6月分別有1512噸、2023噸、1674噸，換算過來大約是8814萬顆蛋。而農業部公布的進口雞蛋調度表中，3至5月都有大量的進口洗選蛋，來自美國、澳洲、菲律賓等原先就有進口的國家，到6、7月就沒有在洗選，代表當時台灣已經不缺蛋，農業部畜牧司公布的雞蛋需求缺口圖表中，也是在3、4月最缺，5、6月開始平緩。

張禹宣指出，4至6月從巴西進口的大量雞蛋，是到8、9月才開始做加工使用，但是第一批4月離港的巴西蛋應該在6月就到台灣，卻等到7月才開始慢慢做加工，甚至到8月還在加工，從4月起算110天的有效期，那就是「瀕臨過期、甚至是已經過期的蛋」。

張禹宣指出，這解釋了港式餐廳等多地都出現蛋液加工品壞掉的問題，這就是貓膩，顯然農業部知道這批4月來的蛋放到8月會壞掉，卻還是在8月做加工後送出去。

張禹宣續指，更可怕的是庫存量，至今有5千多萬顆放在那邊沒有使用，換言之，農業部知道這批雞蛋來台灣會有過期問題，但卻還是放其進口，進口後也不使用，就擺在倉庫中等到爛。

此外，張禹宣也提到，巴西蛋從落地、裝箱、集中到離港，花費多少時間農業部可能都不知道，所以很可能這批雞蛋雖在巴西標示的有效期內，但實際已經過期，農業部也不敢讓5千多萬顆巴西蛋流入市場，因為無法保證品質，就是買來放在倉庫等到爛掉當堆肥。農業部會這樣做，張禹宣也直言，一是為了賺錢，二是買來當堆肥用的。