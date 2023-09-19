美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本週二（19）在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）上宣布，烏克蘭將很快收到艾布蘭坦克（M1 Abrams）坦克，並重申了美國以及盟國對於烏克蘭各式援助指標。並強調當務之急是如何為烏克蘭提供更多彈藥和防空系統。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）19日報導，奧斯汀在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）的北約盟國和夥伴國家高級會議上表示：「我們一起在烏克蘭需要時提供所需。我們一起加快了烏克蘭需要的安全援助，以執行當前的反攻。」

2023年2月17日，美國第 1 步兵師第18團第1營的一輛 M1 艾布蘭主力坦克於實彈演習資料照。（DVIDS）

奧斯汀表示，到目前為止，美國及其盟國已經承諾向烏克蘭的國防提供超過760億美元（約新台幣2.43兆）的直接援助，並承諾將加強軍事支援。

奧斯汀表示：「我也很高興宣布，美國之前承諾的M1艾布蘭坦克將很快進入烏克蘭。」約50名國防部長和高級官員參加了烏克蘭國防聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group）的會議，包括新任的烏克蘭國防部長（Rustem Umerov）奧斯汀感謝盟國波蘭、荷蘭和德國組成聯盟，提供烏克蘭豹式戰車、F-16飛行訓練和資訊技術。

他強調，現在的重點應該是為烏克蘭提供更多彈藥，特別是155毫米口徑的砲彈，以及先進系統，以加強烏克蘭的防空能力，抵禦俄羅斯的攻擊。

奧斯汀表示：「防空能力可以挽救生命。因此，我敦促這個小組繼續深入研究烏克蘭的陸基防空。我們必須繼續努力為烏克蘭提供防空系統和攔截裝置。」他還補充說，他們將很開始為烏克蘭飛行員提供在美國製造的F-16戰鬥機的培訓。