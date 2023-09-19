農業部專案進口雞蛋爭議不斷，爭議事件遍地烽火，日前農業部長陳吉仲已請辭但遭慰留，今(19)日晚間8時於臉書宣布辭職。他說，在農業部門7年多來的日子，歷經無止境的抹黑、認知作戰、各種顏色的無情攻擊，但自己毫無畏懼。對此，前行政院長蘇貞昌也回憶當年的非洲豬瘟表示，「我要特別感謝陳吉仲主委領導的防疫團隊，為台灣擋下這場浩劫」，引發討論。

蘇貞昌19日在臉書上表示，「非洲豬瘟」是豬的黑死病，沒有任何疫苗可供預防。如果不是政府從旅客入關檢查、包裹檢驗、廚餘蒸煮到對岸海漂豬的應對，每一個環節都確實做好，不僅台灣沒有豬肉吃，上千億的豬肉產業也將崩潰。蘇貞昌坦言，「台灣離中國大陸如此近，我們卻能成功守住。我要特別感謝陳吉仲主委領導的防疫團隊，為台灣擋下這場浩劫」。

蘇貞昌更點出，他在新書中有講到他在行政院長四年任內，「與行政團隊一起集結眾人智慧、共同守護台灣的故事，其中就包括在對抗非洲豬瘟時，全體同仁盡心盡力的故事」，最後蘇貞昌說「我要深深感謝所有人的付出，也希望為台灣做事的人不孤單」。

而行政院也回應表示，陳吉仲近日多次向陳建仁表達歉意，並願負個人責任，今日晚間則再度表達堅辭之意，院長陳建仁尊重陳吉仲的決定，勉予准辭，並於本周四、21日生效。