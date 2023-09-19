新光三越台北信義新天地A8全台獨家設計師精品彩妝Valentino Beauty，以高級訂製美學打造獨特店裝。（新光三越提供）

COACH全台首家數位概念店於9月14日在新光三越台北信義新天地A8開幕。（新光三越提供）

宏匯廣場6F全新進駐運動家具品牌bgreen，將家具工藝結合運動科技。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場新品牌SUNMAI BURGER麥漢堡，將進駐全台首座自助智慧打酒牆。（宏匯廣場提供）

SOGO忠孝館3F和4F女裝珠寶飾品區改裝，提供更明亮舒適的購物空間。（石智中攝）

SOGO復興館6F NB 1906潮流形象店。（SOGO提供）

迎接將至的周年慶，百貨改裝陸續到位，尤其看好輕奢、精品香氛、珠寶飾品等業績持續成長，百貨大幅改裝場域，引進指標品牌嶄新店型，並導入獨家商品，在絕美店裝與新體驗下，讓時髦男女有更多元的購物選擇。

新光三越台北信義新天地A8首創輕奢新場域， 集結7大指標輕奢品牌，嶄新概念店裝華麗登場，業者觀察，A8輕奢品牌相關業績今年1至8月皆成長2到3成，此次大規模改裝後，品牌全新概念店更帶來獨家商品。例如Tory Burch導入全台首家飾品專區，Kate Spade也獨家引進飾品區，Longchamp新增了時裝專區，除了琳瑯滿目的包包牆外，搭配服飾也讓商品線更加完整，Montblanc引進品牌智慧穿戴裝置，跳脫商務框架、挑戰休閒領域，COACH獨步全台的「全新數位概念店」登場，還有MICHAEL KORS將於9月下旬進駐，讓信義區的時髦男女，有更多元的購物選擇。

新光三越台北信義新天地A8也觀察到，精品個性香氛這兩年皆成長雙位數，A8 1F全區就有20個香氛專櫃，共新引進5大香氛品牌，包含以酩酒為靈感的KILIAN PARIS，及Frederic Malle馥馬爾香氛出版社、英國皇室愛牌Penhaligon’s等，還有Aesop全新絕美店裝也是必逛亮點，加上A8的設計師時尚彩妝Valentino Beauty全台首櫃，完整了A8精品彩妝與香氛陣容。

SOGO忠孝館今年3F和4F女裝珠寶飾品區更改裝蛻變，在本月中以嶄新面貌呈現全新設計風格，其中3樓盛大開出的日本貴族輕珠寶「va vendome aoyama+」全台首間新型態概念店，也是SOGO在台灣首次將VENDOME AOYAMA珠寶獨家引進。

SOGO復興館則迎來3趨勢及6大新櫃亮點，包括精品香氛頂級SPA殿堂再升級，B1帶來Frederic Malle馥馬爾香氛出版社、Maison Francis Kurkdjian香氛，推出香氛衣櫥概念，6F有NB 1906潮流形象店、7F有日本時尚高球服飾Dance with Dragon，將京都文化結合高球時尚；另復興館並以城市綠洲為設計風格，新打造Chill的植感氛圍休憩區，23日將搶先舉辦秋冬男女時尚大秀。

新莊宏匯廣場為迎接周年慶，全館多達64個櫃位改裝，引進42家新品牌、22家店裝升級，鎖定輕奢珠寶、日系女裝、休閒潮牌、兒童婦幼、精緻生活、話題餐飲共6大業種，預計此次大幅度改裝後，業績將較去年成長45%，包括日本人氣品牌studio CLIP、運動家具bgreen、許光漢代言的居家品牌BODYLUV，及韓系廚具MODORI等。