今（19）日全台天氣穩定，白天飆36度高溫，嘉義至高雄山區午後有些許雷陣雨，明天（20日）各地天氣都不錯，不過午後雷陣雨影響範圍有擴大的跡象，且中午紫外線偏強，提醒民眾外出做好防曬準備，並隨時補充水分。

中央氣象署最新資訊顯示，明、後兩天（20、21日）台灣環境風場偏東風，各地天氣將呈現多雲到晴的好天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，不過午後降雨範圍擴大，包括大台北地區、南部及各山區都會出現局部短暫雷陣雨，若下午需外出應留意天氣變化。

溫度方面，雖然明日清晨、入夜低溫下探24度，不過白天高溫仍上看34度，日夜溫差明顯，尤其中午時紫外線偏強，外出須多加注意做好防曬並多補充水分。

明後天（20、21日）山區、南部及大台北地區有局部短暫雷陣雨。（圖／中央氣象署）

周五至下周二（22日至26日），台灣周邊將吹起東北風，迎風面的基隆北海岸、大台北及及東半部地區雲量增多，局部轉為陰短暫雨的天氣，高溫將降至31度左右，不過因冷空氣不明顯的關係，低溫仍在24度左右，未受到影響。

此外，氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」提到，下周三（27日）起北方大陸高壓南下幅度加大，配合南海到菲律賓附近的低壓區牽引，東北風有進一步增強的趨勢，有機會成為入秋後首波正式的東北季風，並影響到中秋假期的天氣，屆時除迎風面有雨外，將會出現大幅度的降溫轉涼。