近日網上瘋傳北京清華大學彎道超車，突破EUV光刻機項目，工廠已經在雄安新區落地，整個網路亦為之沸騰。不過中國電子院公開澄清，這不是什麼國產光刻機，而是北京高能同步輻射光源（HEPS）項目，是中國第13個5年計劃內的重大科技基礎設施。這項科技基礎設施也不在雄安，而是在北京懷柔雁棲湖畔。

據《快科技》報導，最近一則短視頻在網上被瘋傳，講述的是突破美國技術封鎖，北京清華大學科研團隊進行彎道超車，實現了光刻機的巨大化，國產EUV光刻機獲得突破，工廠正在雄安新區建設。

中國電子工程設計院有限公司對此做出澄清，該影片中是北京高能同步輻射光源項目，坐落於北京懷柔雁棲湖畔，是中國第13個5年計劃的重大科技基礎設施。這是中國第一台高能量同步輻射光源，也是世界上亮度最高的第4代同步輻射光源之一，2019年就開始建設，將於2025年底投入使用。該項目由勘察設計大師、國投集團首席科學家婁宇帶隊，中國電子院多個技術科研和設計團隊協同合作。

報導說，HEPS的作用是通過加速器將電子束加速到6GeV（6兆電子伏特），然後注入周長1360米的儲存環，用接近光速的速度保持運轉。電子束在儲存環的不同位置通過彎轉磁鐵或者各種插入件時，就會沿著偏轉軌道切線的方向釋放出穩定、高能量、高亮度的光，也就是同步輻射光。

簡言之，HEPS是一個極精密且具有強大穿透力的的超高速巨型X光機。它產生的小光束，可以穿透物質、深入內部進行立體掃描，從分子、原子的尺度多維度地觀察微觀世界。HEPS是進行科學實驗的大型科學裝置，並不是網傳的光刻機工廠。

報導表示，雖然HEPS不是光刻廠，但關於光刻廠的資訊之所以能在自媒體平台迅速刷屏，歸根結柢，還是源於大陸民眾對解決「卡脖子」難題的期待。也因為如此，才會對這種目的只在博眼球、蹭流量的虛假訊息失去辨別能力。