雞蛋風波不斷，農業部長陳吉仲晚間2度請辭獲准，桃園市長張善政表示，下台與否，尊重中央人事權，但希望接任的人選對攸關民眾健康的政策更加謹慎，中央地方充分合作，不要只是換湯不換藥。
張善政說，我們最在乎的是完整資訊揭露，不要分段提供，否則地方政府疲於奔命，中央地方應該一起來保障民眾的健康，請農業部積極面對。
張善政希望接任的人選對攸關民眾健康的政策更加謹慎，中央地方充分合作，不要只是換湯不換藥。
雞蛋風波不斷，農業部長陳吉仲晚間2度請辭獲准，桃園市長張善政表示，下台與否，尊重中央人事權，但希望接任的人選對攸關民眾健康的政策更加謹慎，中央地方充分合作，不要只是換湯不換藥。
張善政說，我們最在乎的是完整資訊揭露，不要分段提供，否則地方政府疲於奔命，中央地方應該一起來保障民眾的健康，請農業部積極面對。
張善政希望接任的人選對攸關民眾健康的政策更加謹慎，中央地方充分合作，不要只是換湯不換藥。
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