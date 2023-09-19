進口巴西蛋疑過期流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲慰留，宮廷大戲造成熱議。陳吉仲今(19日)正式請辭，但輿論炸鍋未平息。民進黨前立委謝欣霓批評，留下陳吉仲的決定是「硬要受傷球員打完比賽」，沒想到因此遭網友出征，痛罵「妳想當高嘉瑜第二嗎？」讓她火大砲轟：「痛惡民主政黨只能一言堂！」國民黨前台北市議員羅智強直批，民進黨全黨變成龜孫子，上演神隱任務，神隱賴金孫不如謝欣霓。

陳吉仲17日遭爆，為進口蛋爭議請辭，在事發第一時間，行政院前院長蘇貞昌還痛批，陳當時還沒提出辭職書，總統蔡英文也沒有要他辭職，就有人急著放話操作，這非常惡劣，後行政院證實，陳確實口頭請辭，但獲慰留。陳吉仲今(19日)又在臉書發文表示請辭，但雞蛋爭議仍未止。

謝欣霓18日在臉書發文表示，在球場上，球員已經嚴重受傷，但前教練還堅持要他打完比賽，「是打算輸球嗎」？但不少網友不同意謝欣霓的說法，在她的貼文留言表示，「人民要的是認真做事的人，而不是整天只想贏球的球員」、「自己的隊友被攻擊，妳不鼓勵、支持他就算了，還跟著旁人在那邊說風涼話」、「妳想當高嘉瑜第二嗎」、「又來一個助他人威風、滅自己士氣的人」。

針對網友批評，謝欣霓今再次發文回擊，稱她反對2024政黨輪替，但更痛惡民主政黨只能一言堂，她怒嗆，把這些錢省下來去銷毀雞蛋，不用找網軍出征她，「這些no face的網軍，就是2022大敗的主因。

對此，羅智強今(19日)發文直批：神隱賴金孫，不如謝欣霓！面對壞蛋風暴，民進黨全黨變成龜孫子，上演「神隱任務」！

網友表示「這就是他們的嘴臉」、「最近的蛋最好不要吃」、「蛋賣不賣無所謂，重點是每顆雞蛋的補助很香啊，遠遠超過那顆蛋的價值，所以動不動就搞個國家隊，能A就A」、「之所以成為一言堂，就是因為長期握有權力與資源，導致無需在乎其他反對聲音所造成的結果，如果政黨不輪替，她痛惡的一言堂還不是一樣持續存在？」、「賴主席怎麼說，賴副總統怎敢說，賴参選人怎能說？」、「這就是民進黨的囂張！」