1項最新民調顯示新竹市長高虹安民調創下歷任新竹市長滿意度最低的紀錄，只有55.9分，排名全國倒數第1。同時若是以「施政面向」來看，在非六都的新竹市排名為第15名，總分為2.73倒數第二。對此，新竹市長高虹安今（19）日表示，市府團隊很努力，新竹市本來應該發光發熱，但這段期間沒有做好，尚未讓民眾有感，她會虛心檢討。

《天下》雜誌今（19）日公布2023年最新縣市首長施政滿意度調查，今年的評分結果出現驚人變化，傳統農業縣首長紛紛登上舞台，其中嘉義市長黃敏惠更是榮登榜首。而近日被指控坐豪車、住豪宅、男友干政的新竹市長高虹安則吊車尾，以55.9分排最後一名。

此次入選標竿組都是在地耕耘許久的連任首長，分數由高到低分別為黃敏惠81.1分、連江縣長王忠銘80.7分、嘉義縣長翁章梁79.7分、雲林縣長張麗善76.7分、台東縣長饒慶鈴76.5分。

優等組則以花蓮縣長徐榛蔚74.8分居首、後續為台中市長盧秀燕73.7分、金門縣長陳福海73.0分、澎湖縣長陳光復72.6分、屏東縣長周春米72.0分、高雄市長陳其邁71.4分。

佳等組榜首為南投縣長許淑華70.9分、彰化縣長王惠美70.1分、宜蘭縣長林姿妙69.7分、苗栗縣長鐘東錦67.4分、桃園市長張善政67.3分、台南市長黃偉哲65.6分。

而衝刺組的名單有新竹縣楊文科61.6分、新北市長侯友宜61.1分、台北市長蔣萬安60.4分、基隆市長謝國樑59.4分、最後則以55.9分墊底的高虹安。

同時該份報導也指出，新竹市作為科技大城、全台最年輕城市的新竹市，以客觀數據來看仍是非六都組季軍，排名之所以劇烈變動，在於受到市長高虹安民調影響，而在「施政面向」中，從六都依序來看，高雄市奪得總分4.16、台北市奪得總分3.04、桃園市奪得總分3.00、台中市奪得總分2.87、台南市奪得總分2.64、新北市奪得總分2.13。

非六都依序來看則是，連江縣奪得總分4.20、嘉義市奪得總分4.13、嘉義縣奪得總分3.96、基隆市奪得總分3.64、南投縣奪得總分3.60、金門縣奪得總分3.60、台東縣奪得總分3.47、雲林縣奪得總分3.38、屏東縣奪得總分3.36、宜蘭縣奪得總分3.27、花蓮縣奪得總分3.27、新竹縣奪得總分2.98、彰化縣奪得總分2.91、澎湖縣奪得總分2.80、新竹市奪得總分2.73、苗栗縣奪得總分2.67。