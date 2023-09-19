農業部長陳吉仲今下午鞠躬針對「紛擾」道歉後，在晚間再度於臉書「公開請辭」，侯友宜競選辦公室發言人王敏旭表示，陳吉仲今天會皆在責怪外界對其抹黑與汙衊，即便道歉後辭職，但依然完全不肯認錯，毫無自省的態度令人遺憾與厭惡，而其辭職背後，不僅充滿民進黨內派系鬥爭的痕跡，恐怕也是為了賴清德選情而來斷尾求生。

王敏旭表示，各縣市政府陸續查獲標示不實、過期蛋等狀況，甚至已出現進口蛋液混入國產蛋等狀況，請問哪裡是造謠抹黑，沒人質疑進口雞蛋，是批評進口雞蛋的衍生的弊端，超思疑雲、食安問題接連爆發，不僅浪費人民納稅錢，而地方政府也必須用力追查，民眾更要為了是否吃下不良的蛋品而危惴不安，這些都要付出龐大的社會成本，但陳吉仲全都視而不見，還在自誇創造多少效益。

王敏旭指出，現在各縣市陸續查獲標示不實的蛋，新北市今日就查獲有液蛋加工廠，曾向中央畜產會購入進口蛋品，並於今年6到8月間與國產蛋混合加工製成未殺菌液蛋共2萬974公斤出貨給食品業者分布於北部縣市，並涉嫌以產地為「台灣」食品標示出貨，民眾已高度機會吃下「有問題的混蛋」。

王敏旭表示，9月12日台農效期就出現標示不實問題，農業部一直到今天才提供名單，迄今已經過了7天，這段時間都靠地方政府自行清查，而今天農業部所提供的資料僅是洗選場及加工廠名單，與地方政府自行清查的雷同，並未有進一步的資料，提供的資訊相當有限。農業部應該據實告知中央畜產會手上有多少進口蛋品，販售給哪些加工廠代工，委託製造的液蛋成品銷售到哪等完整訊息。

「農業部展話術變詐騙集團」王敏旭指出，農業部9月16日召開記者會，會中陳駿季次長提到，銷毀的5千多萬顆雞蛋僅是2天的量，但今日農業部開記者會，陳吉仲又說5千多萬顆雞蛋，大約是1個月的量。農業部的話術，試圖說服大眾銷毀5千多萬顆蛋其實不多，但根本欲蓋彌彰。