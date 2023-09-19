AP潘宇謙近日來台宣傳，19日舉辦新專輯活動。（認可音樂提供）

香港歌手AP潘宇謙19日舉辦新專輯《HIGH TIME》活動。他出道7年，感謝一路上有許多貴人相助，憶起，加入香港藝人協會後，當時的會長是影帝古天樂，古天樂直誇他音樂很不錯，不久後更替他與偶像陳奕迅牽線。

他笑說，當時古天樂主動打給他，一接起來電話另一頭就是陳奕迅，雙方一起分享許多音樂想法，讓他對創作更有信心，潘宇謙幽默說，「我們談了15分鐘，有13分鐘是他（陳奕迅）在講話，因為他是『吹神』。」

他出道前，熱愛歌唱，曾去參加演唱會合唱團的徵選，成功入選後才得知是在陳奕迅紅磡演唱會上演出，當時興奮邀約家人來現場欣賞，但父親卻一口拒絕，讓他崩潰大哭，不過父親仍很支持他，直到他舉辦首場音樂會時，父親有來現場力挺。

33歲的他與太太婚後，育有2歲半的雙胞胎兒子，昨坦言，仍想再拚生女兒，原來太太懷孕時，醫生率先告知是龍鳳胎，卻在生產的前半個月才發現是2個兒子，鬧出性別烏龍，他笑說，當時有買了一些女寶寶的用品，期待以後可以用到，不過現在家裡房間不夠住，生女兒計畫先暫緩。