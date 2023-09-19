伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）周一（18日）與美國務卿布林肯會面，並獲邀訪問美國白宮。

據《路透》引述伊拉克媒體報導，正在紐約參加聯合國大會的蘇達尼說，將在晚些時候確定正式訪問華盛頓的日期。蘇達尼自去年上任以來，尚未與美國總統拜登會面。

美國務院發言人說，蘇達尼和布林肯「重申了繼續加強2國夥伴關係的承諾」。布林肯在會晤中強調，美國支持重新開放伊拉克北部半自治庫德斯坦地區與土耳其之間的輸油管道，這條管道自3月以來一直處於關閉狀態。

土耳其上周說，這條占世界石油供應量約0.5％的輸油管道將很快準備好恢復運營，但目前還不清楚伊拉克和土耳其是否已就恢復原油輸送的條件達成共識。

另外，伊拉克上個月因美國公民特羅爾（Stephen Troel）2022年11月在巴格達市中心的一處中產階級社區被殺，而判處1名伊朗男子和4名伊拉克人終身監禁。法院官員沒有透露被告的姓名，但說這4名伊拉克人是什葉派穆斯林民兵組織的成員。

對於伊拉克以恐怖主義罪名，對涉及殺害美國公民的多人定罪和判刑，布林肯讚揚蘇達尼致力於司法獨立。