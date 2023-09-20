來自馬來西亞彭亨州多個非政府組織（NGO）今天赴日本駐馬來西亞大使館遞交抗議信，不滿日本政府排放核處理水，污染海洋生態，且不排除發動全民抵制日貨。

日本於8月24日排放核處理水入海，引起多國擔憂，馬來西亞科學、工藝及革新部（MOSTI）決定要在東馬沙巴海域安裝輻射偵測儀，並對日本進口的高風險食品進行第4級檢測。

大馬民間發起多次抗議活動，除8月下旬「全民發聲，保護海洋」簽名活動，有逾萬人響應，民間社會與水產業者也表達高度憂慮，餐廳業者擬陸續以其他國家海產替代從日本進口海鮮。

來自彭亨州（Pahang）首府關丹（Kuantan）的「覺之家」（Geha Bodhi Care Centre）、「拯救大馬委員會」（Save Malaysia Stop Lynas）等多個非政府組織今天下午集聚日本駐馬來西亞大使館，針對日本8月24日排放核處理水入海遞交抗議信。

抗議活動發起人、「覺之家」主席林繼昌今天下午受訪表示，如果日本仍執意向大海排放核處理水，不排除將發動馬來西亞人民杯葛日貨。

林繼昌今天下午率來自關丹的12個非政府組織，到日本駐馬來西亞大使館遞交抗議信，他受訪指出，使館人員雖收下抗議信，但他們原本希望能進入大使館和使館人員溝通，但獲得不友善的回應。

林繼昌表示，馬來西亞海域鄰近日本，日本排放核處理水勢必對大馬海洋生態造成不利影響，這種一意孤行行徑簡直是「忽略了太平洋周邊國家的生態安全」。

他認為，大馬民間團體今天行動的目的，是要讓日本駐馬來西亞大使館了解當地人民心聲，希望日本能聽取國際間的反對聲音。

林繼昌說：「日本並沒有妥善的處理計畫，這種作法已經危及人類生命，日本並沒有想到會對人類發展造成何種影響。尤其，排放核處理水並非僅排放一次，而是要排放30年，這些危險在短期內是察覺不到的。」

他強調，日本不知道要排放多少萬噸的核處理水進入海洋，從醫學上判斷海洋裡微生物一定會受到危害，何況是人類經常吃的魚類，或有可能造成基因的改變。