南投縣議員吳瑞芳在3屆議員任內12年期間，共詐領助理費512萬元，吳繳回全數不法所得，但否認貪汙，一審判4年6月，吳不服上訴。全案台中高分院今天宣判，法官審酌吳自白全部犯行，並已繳回犯罪所得，依《貪汙治罪條例》改判3年10月、褫奪公權4年，可上訴。

吳瑞芳擔任南投縣議會第17、18及19屆議員，前兩屆聘劉男當助理，每月只支付薪資3000元；19屆提高到1萬5000元，羅男、林女則當公費助理人頭，並與劉等3人將個資、郵局存摺、印章等交給吳，由吳佯聘3人為公費助理，且每月以2萬或2萬7000元薪資聘任，向南投縣議會申請自聘公費助理補助費，共詐得512萬餘元。

一審時，吳坦承以劉等3人向議會申報公費助理補助費，她持3人的存摺及印章提領補助金，除每月支付劉實際薪資外，共挪用512萬餘元，她否認利用職務詐取財物，辯稱，錢沒有放進她口袋，為擴大服務量能都用來私聘助理，而且錢不夠用，她還自掏腰包。

法官以吳在議員任內，利用職務上機會詐取財物的犯罪情節及惡性尚非重大，已繳回犯罪所得，酌減其刑，

依違反《貪汙治罪條例》，判刑4年6月，褫奪公權5年，吳不服上訴。

二審時，吳自白全部犯行，法官審酌吳身為議員，具有相當高度的社會地位，卻以虛偽申報人頭助理及溢報費用及人數，詐領512萬餘元，危害政府機關控管人事預算、影響民眾對民代信任，審酌吳平日積極及執行議員職責，自白犯行，並已繳回犯罪所得，改判3年10月，褫奪公權4年。