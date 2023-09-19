王心凌將在23、24日舉辦「2023王心凌SUGAR HIGH世巡演唱會」，並驚喜宣布即將要推出演唱會主題曲〈SUGAR HIGH〉，這首歌曲早在今年7月的演唱會宣傳影片中，伴隨著「SUGAR MONSTER」五隻可愛的小怪物一起偷偷地跟大家打過招呼，當時僅釋出20秒的音樂就已經引起歌迷高度期待，並形容這將會是王心凌「甜出新高度」的代表作。

距離開唱倒數四天，王心凌已經全面備戰，準備好要為歌迷帶來一連兩天的精彩演出，除了排練全新舞蹈，她也開始練團，演唱會上勢必代表作一首接一首，要讓粉絲聽個過癮。

新歌歌詞更是把王心凌的甜美形象以日常生活中不可或缺的手搖飲料甜度、冰塊份量的概念，轉化成為王心凌的甜度標示，為這首全糖甜嗨的〈SUGAR HIGH〉增添更多趣味。這首歌也是演唱會的主題曲，希望將王心凌的甜蜜超能力完整呈現，期許歌迷看完演唱會之後，會感受到像小朋友吃了糖果般的興奮與滿足。