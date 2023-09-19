台積電在日本熊本縣菊陽町設廠，當地視為未來地方發展利多。隨著供應商紛紛進駐，地價大幅揚升。鄰近菊陽町的大津町，商業用地與工業用地地價漲幅均超過30%，漲幅分別居於日本全國第1與第2位。日媒報導更指出，位於大津町的一家印度餐廳，地價飆漲32.4%，漲幅居日本之冠！

日本國土交通省19日公布最新地價調查報告指出，截至今年7月1日，全國平均地價年增1%，為連續第2年出現成長。而以用途來區分，住宅用地地價成長0.7%，商業用地地價年增1.5%。

據富士新聞網報導，即使是地方城市的住宅與商業用地價格也開始上漲，顯示因新冠疫情而下滑的地價已經在日本全國呈現復甦態勢。其中最引人注目的就是熊本縣大津町的商業用地價格波動。

不動產顧問長嶋修表示，熊本地價上升，就是因為台積電來此設廠。一旦工廠開始營運，員工到當地工作，自然就需要住房或商業設施，這樣一來，地價自然隨之瘋漲。

據《熊本日日新聞》報導，台積電帶來的經濟效應還在持續擴散。熊本縣公布的地價數據指出，截至今年7月1日，縣內除了森林地區以外的所有調查地點，地價平均上升1.2%，為連續2年增加，增幅較去年擴大0.8個百分點。該縣的商業用地平均地價成長1.7%，大津町以30.2%的漲幅居冠，其次為菊陽町的25.5%增幅。

當地不動產業者透露，工廠附近的住宅幾乎已經住滿，台積電也要求為員工提供新的出租住房，因此業者正在趕工興建。