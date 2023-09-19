K6劉家凱將在11月4、5日迎來首次專場「一無是處的人生」。這項籌備已久的演出，對K6而言至關重要，K6說：「我因為音樂而感受一無是處，卻又因為音樂而重新站起來，想把這個過程的快樂和感動，透過這場表演分享給大家。」

對K6而言可說是最赤裸的展現，也讓K6開玩笑說：「我知道有人在問造型會不會愈穿愈少，我想說，看完演出後，你連我脫光都不會在乎的。」更表示，蘇打綠對自己的人生及音樂生涯是相當重要的影響，將以「K6」身份重新詮釋蘇打綠作品，演出對自身有著重要意義的歌。

他也邀請過去的合作夥伴及朋友擔任演出的一部分，包括歌手李拾壹、李竺芯都會以「客座主唱」身份詮釋不同段落，K6也笑說：「當然我也會唱一些，畢竟打綠演出時，觀眾最療癒、能開懷大笑的時刻就是家凱唱歌的段落，相信我，這次會讓你又笑又哭。」K6劉家凱專場「一無是處的人生」，門票於20日中午於 OPENTIX 正式啟售。