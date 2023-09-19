新光三越Diamond Towers預計進駐DIOR等一線精品。（DIOR提供）

AMEDEI巧克力在台第3間直營店，也將於新光三越Diamond Towers 4F開幕。（摘自Amedei in Taiwan臉書）

新光三越Diamond Towers「Restaurant A」單層占地150坪，設有Alcoholiday香檳吧。（Restaurant A提供）

米其林綠星小小樹食蔬食餐廳，9月底將於新光三越Diamond Towers展新店。（摘自小小樹食臉書）

複合式選品店ARTIFACTS也將插旗新光三越Diamond Towers。（摘自ARTIFACTS臉書）

新光三越百貨睽違7年再展店，消費者期待已久的東區「鑽石塔Diamond Towers」，據悉將在9月底試營運，該店座落於忠孝東路三段的黃金地段，緊鄰遠東SOGO復興館，3棟塔式建築非常吸睛。據了解，「Diamond Towers」占地近4500坪，百貨商場分為一館、二館的1到4樓，4層樓的空間主要分為星級餐廳、時髦運動、潮流精品、與美麗市場共4大部分，且有50％以上的比例為全台獨家。

除不少一線精品品牌如DIOR、LOEWE、Burberry等預計將進駐外，還有東京時尚潮流服飾HARE台北首店、複合式選品店ARTIFACTS、義大利艾美黛AMEDEI巧克力直營店、米其林綠星餐廳小小樹食、印度餐廳夏花餐室、初魚集團全新現代無菜單鐵板燒「 li teppanyaki 」，及米其林餐廳RAW前主廚黃以倫（Alain Huang）的Fine Dining餐廳「Restaurant A」等，都於官方臉書公布開幕消息，令許多消費者期待不已。

據悉，其中「Restaurant A」的預訂到10月底都已客滿，座位採線上預訂，不接受現場候位，「Restaurant A」單層占地150坪、挑高4米5，設有Alcoholiday香檳吧還有VIP包廂等，彈性的空間應用和設計，能提供更多跨界合作的機會，午、晚餐定價分別為4850元＋10%，和6850元＋10%；全新鐵板燒品牌「 li teppanyaki」目前也已開始試營運，定價每人2500元＋10%，與初魚一樣走無菜單料理。

此外，還有台灣首間法國皇室御用香氛品牌Trudon、時尚品牌Maison Kitsune、韓國香氛新品牌BORNTOSTANDOUT、日本BEAMS全台首間男士正裝店，及運動品牌NIKE、CONVERSE、ASICS等，都預計將落腳Diamond Towers。