新光三越Diamond Towers預計進駐DIOR等一線精品。（DIOR提供）
新光三越Diamond Towers預計進駐DIOR等一線精品。（DIOR提供）
AMEDEI巧克力在台第3間直營店，也將於新光三越Diamond Towers 4F開幕。（摘自Amedei in Taiwan臉書）
AMEDEI巧克力在台第3間直營店，也將於新光三越Diamond Towers 4F開幕。（摘自Amedei in Taiwan臉書）
新光三越Diamond Towers「Restaurant A」單層占地150坪，設有Alcoholiday香檳吧。（Restaurant A提供）
新光三越Diamond Towers「Restaurant A」單層占地150坪，設有Alcoholiday香檳吧。（Restaurant A提供）
米其林綠星小小樹食蔬食餐廳，9月底將於新光三越Diamond Towers展新店。（摘自小小樹食臉書）
米其林綠星小小樹食蔬食餐廳，9月底將於新光三越Diamond Towers展新店。（摘自小小樹食臉書）
複合式選品店ARTIFACTS也將插旗新光三越Diamond Towers。（摘自ARTIFACTS臉書）
複合式選品店ARTIFACTS也將插旗新光三越Diamond Towers。（摘自ARTIFACTS臉書）

新光三越百貨睽違7年再展店，消費者期待已久的東區「鑽石塔Diamond Towers」，據悉將在9月底試營運，該店座落於忠孝東路三段的黃金地段，緊鄰遠東SOGO復興館，3棟塔式建築非常吸睛。據了解，「Diamond Towers」占地近4500坪，百貨商場分為一館、二館的1到4樓，4層樓的空間主要分為星級餐廳、時髦運動、潮流精品、與美麗市場共4大部分，且有50％以上的比例為全台獨家。

除不少一線精品品牌如DIOR、LOEWE、Burberry等預計將進駐外，還有東京時尚潮流服飾HARE台北首店、複合式選品店ARTIFACTS、義大利艾美黛AMEDEI巧克力直營店、米其林綠星餐廳小小樹食、印度餐廳夏花餐室、初魚集團全新現代無菜單鐵板燒「 li teppanyaki 」，及米其林餐廳RAW前主廚黃以倫（Alain Huang）的Fine Dining餐廳「Restaurant A」等，都於官方臉書公布開幕消息，令許多消費者期待不已。

據悉，其中「Restaurant A」的預訂到10月底都已客滿，座位採線上預訂，不接受現場候位，「Restaurant A」單層占地150坪、挑高4米5，設有Alcoholiday香檳吧還有VIP包廂等，彈性的空間應用和設計，能提供更多跨界合作的機會，午、晚餐定價分別為4850元＋10%，和6850元＋10%；全新鐵板燒品牌「 li teppanyaki」目前也已開始試營運，定價每人2500元＋10%，與初魚一樣走無菜單料理。

此外，還有台灣首間法國皇室御用香氛品牌Trudon、時尚品牌Maison Kitsune、韓國香氛新品牌BORNTOSTANDOUT、日本BEAMS全台首間男士正裝店，及運動品牌NIKE、CONVERSE、ASICS等，都預計將落腳Diamond Towers。

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