台北市1名何姓男子，去年11月與弟弟發生口角，跑到弟弟房間將弟弟打傷，弟弟要報警時他竟將手機搶走摔壞，直到母親進房後，弟弟才趁隙跑出去打電話報案，法院依傷害罪及毀損罪判處拘役35日，可易科罰金。可上訴。

判決書指出，去年11月28日15時30分許，哥哥忽然打開房間門，將弟弟掛在房門上的衣服弄掉在地上，並質問有什麼要跟他說的，弟弟回答「我跟你沒什麼好說的」，哥哥因此動手毆打弟弟後腦跟頭，導致弟弟跌倒，弟弟要拿手機報警，哥哥就搶走手機摔在地上，並拉扯、掐住弟弟脖子不要讓其出去，雙手因此被拉傷。事後母親進來房間後弟弟才出去報警。

警方獲報，「家庭暴力被打」，到場處理員警於19時57分59秒回報說明「兄弟間口角，弟弟與哥哥因溝通不良發生爭執，雙方互相拉扯，弟弟手部擦傷及手機毀損」。弟弟事後到醫院驗傷提告。

法院審酌，被告為告訴人之兄長，僅因細故，即對告訴人傷害，造成告訴人受傷，並任意毀損告訴人之手機，造成其財物損失，實屬不該，且其犯後仍飾詞卸責，依傷害罪，拘役30日，又犯毀損他人物品罪，拘役10日。應執行拘役35日，可易科罰金。可上訴。