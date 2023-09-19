進口蛋爭議爆不停，農業部長陳吉仲晚間請辭獲准。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，看得出來明顯是在為民進黨總統參選人賴清德的選情止血，陳吉仲選擇在立法院專案報告前2天請辭，是不負責任，某種程度也藐視國會。

邱臣遠指出，陳吉仲選擇在行政院院會及立法院專案報告之前請辭，中央畜產會董事長林聰賢也請辭，時機實在太敏感，看得出來明顯是在為賴清德的選情止血。

邱臣遠說，陳吉仲個人的去留比不上人民關心的食品安全與雞蛋流向，負責任的做法應該要把立法院專案報告完成再來去做相關動作，農業部針對雞蛋問題應該完整向國人公開說明，雞蛋之亂不只是一次，起源於去年蛋雞的禽流感，當時的防檢局長是現任農業部常務次長杜文珍，防檢局的作為是什麼？陳吉仲強調很多人在囤蛋，那這半年到底黑市問題、囤蛋問題有沒有抓到？農業部都沒有講清楚說明白。

邱臣遠接著說，尤其現在大家關心這些過期的雞蛋，是不是有流入市面，甚至到團膳業者，流向小朋友的營養午餐或是國軍，甚至有吃下肚，這些都還沒有釋疑，陳吉仲選擇在立法院專案報告前2天請辭，是不負責任，某種程度也藐視國會。