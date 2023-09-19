農業部長陳吉仲因進口蛋事件引發極大風波，二度親上火線也無法緩解民怨，更被認為可能危及明年民進黨選情，他稍早自行在臉書宣布請辭。行政院對此表示，陳吉仲今(19)日晚間再度表達堅辭之意，院長陳建仁尊重陳吉仲決定，勉予准辭，並於本週四、21日生效，由農業部次長陳駿季代理，負責週四行政院會和週五立院的專案報告。記者急問陳吉仲是否參加既定行程「第17屆農金獎頒獎典禮」，農業部證實陳將出席。

行政院發言人林子倫補充，財團法人中央畜產會董事長林聰賢亦於今日提出辭職，表達因進口雞蛋處理不盡周延，造成社會紛擾，中央畜產會作為政策執行者，本應負起責任。陳建仁一併勉予准辭，並同步於周四生效，後續人事將依照規定，經董事會程序再行派任。

陳吉仲向陳建仁表示，年初為因應禽流感所導致國內雞蛋供給不足狀況，而啟動進口雞蛋專案，該項專案也達到穩定供給、穩定物價、穩定蛋農生計之政策效益；然而，對於社會紛爭難以平息，讓專案進口雞蛋政策效益和目的失焦，他必須擔負起政務官的責任，絕不戀棧、堅定請辭。

消息傳來再度引發輿論熱議。有記者在農業部媒體群組提及「第17屆農金獎頒獎典禮」活動，採訪通知中，主持人寫「陳部長吉仲」，發問「部長的請辭禮拜四才生效，請問明天這場部長還會參加嗎？」其他記者也表達關注：「同問」、「+1」、「+1」、「+1」。

這次農業部沒唱空城計，很快有媒體聯絡人回應「會！」並分享活動行程表，「第17屆農金獎頒獎典禮」確定將有陳吉仲的出席，就在農業部。