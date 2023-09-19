南韓政府今天宣布，韓中日將於26日在首爾舉行外交高級別官員會議，探討重啟已中斷3年的韓中日領導人會議的有關事宜。作為輪值主席國，南韓力爭年底前舉行三國領導人會議。

韓聯社報導，南韓外交部發言人任洙奭19日在例行記者會表示，此次高級別會議將集中討論推進三國協商機制建設，共同評估三國政府間合作現狀，並探討今後的發展方向。

據報導，南韓外交部次官補（部長助理）鄭炳元、日本外務省外務審議官船越健裕和中國外交部部長助理農融將作為三國代表與會，會議由鄭炳元主持。預計三國還將在會議前一天的25日舉行副局長級會議。

南韓外交部官員表示，韓中日三國正以「年內舉行峰會」為目標進行協商，還有望在協調具體開會日期之前舉行三國外長會。

上一屆韓中日領導人會議於2019年12月在中國成都舉行，此後因COVID-19疫情等原因停擺至今。南韓作為本屆峰會的主席國，正積極爭取年內促成會議。

日本共同網今天也報導了這則消息。日本外務省表示，這項會議將展開旨在再次啟動日中韓各種程序的討論。若日中韓首腦會談實現，就將是2019年12月以來再度舉行。

據韓聯社報導，南韓總統尹錫悅12日主持召開國務會議時表示，日前出訪印尼和印度期間，中國國務院總理李強和日本首相岸田文雄就重啟韓中日領導人會議表示「支持」。作為輪值主席國，南韓將積極推進韓中日領導人會議重開。

尹錫悅說，他向李強強調，朝鮮半島核問題不應該成為韓中關係的絆腳石。朝核問題愈為升級，韓美日三國關係就越為鞏固，因此呼籲中國身為聯合國安理會常任理事國發揮負責任的作用。

報導稱，日本首相岸田文雄10日在印度與尹錫悅舉行單獨會談。關於南韓擔任主席國的日中韓首腦會談，尹錫悅稱「將切實推進三國進程」，岸田表示會繼續支持韓方的工作。

因為分別與南韓、日本關係惡化，中國是否會同意重啟三國領導人會議，仍在未定之天。李強7日在雅加達與尹錫悅會面後，中國外交部發布的會談內容並未提到三國領導人會議。