登革熱全國突破8000例病例，台南累計病例達7930例，連衛福部專家都南下坐鎮，國民黨台南市第三選區立委參選人姚正玉也吐槽說，台南市接連兩位任市長賴清德、黃偉哲都是哈佛公共衛生碩士，登革熱卻一發不可收拾。媒體人陳揮文表示，賴清德每次到台南都喊本命區，但從賴當市長到交棒給黃偉哲，登革熱都是全台最嚴重，該換賴清德向市民道歉、解釋。陳也向台南人喊話「要醒過來」，都是台南人把民進黨寵壞了。

陳揮文19日在政論節目《新聞大白話》表示，賴清德之前到台南黨員座談時，還嗆黃偉哲「市長站起來」道歉，現在該換賴清德站起來了吧，今年登革熱台南是全國最嚴重的地方，黃偉哲已經做5年市長，一定知道為甚麼吧？黃的前一任不就是賴清德嗎？賴任內這麼嚴重的登革熱，交棒給黃偉哲還是這麼嚴重，賴清德不用處理嗎？

陳揮文也嗆賴清德稱「給我機會帶領國家」，難道賴在台南市長任內有做得很好嗎？郭再欽埋爐渣的時候，台南市長還是賴清德，真正該道歉的不是黃偉哲跟綠營民代而是賴清德，若真的在台南市做得很好，登革熱就不會這麼嚴重，這一點賴清德要給市民一個交代跟解釋，而不是每次到台南就說本命區、綠到出汁，這對台南鄉親很不公平。

陳揮文也向台南人喊話，「你們要醒過來！」過去三十年都是民進黨執政、立委也是民進黨，結果登革熱是全台最嚴重，當然要找民進黨算帳，「你們把民進黨寵壞了！太超過了」，不是要幫國民黨拉票，是民進黨真的做得太爛，要給綠營一個教訓。