中國湖南長沙一間小學，有一名9歲小四女童被老師用三角板打頭，導致頭顱破裂，開刀後取出碎骨和異物，在加護病房治療了一段時間，近日病情好轉，也終於甦醒。涉事老師辯稱是失手誤傷，但女童反駁這個說法，強調老師是故意的。

本站曾報導《9歲女童被打到頭臚破裂「未脫離危險」 老師辯：本來要打後面同學》，案發於本月6日，女童正在教室寫作頁，突然被老師用三角板打在頭部左側，檢查發現頭骨裂開，需要動手術搶救。事後，老師稱因為三角板反彈，本來要打女童身後的同學，因為距離沒抓好，才會反彈打錯人。

據《荔枝新聞》報導，女童經過休養後病情好轉，可以清醒描述事發經過，她表明老師是故意打她，當時有學生在課堂上吵，老師先是掀了桌子，走到第3排座位，第1次沒打中，第2次直接打破腦袋，而非誤傷。

女童父親淚訴，孩子一回憶被打就頭痛難受，晚上睡覺經常做惡夢，哭喊：「別打我，別打我」。據了解，女童已於18日作傷勢鑑定，結果尚未出爐。而涉事老師因涉嫌故意傷害罪，被依法刑事拘留，案件仍在調查中。

消息一出，網友紛紛砲轟：「這不是老師，這是凶手」、「如果這樣還要保護這個老師，那真的喪盡天良了」、「誰誤傷，把腦骨打骨折了？這老師夠惡毒的」、「這個老師下手真狠！」、「這樣的人也配當老師，讓他把牢底坐穿」。

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