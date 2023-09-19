好萊塢巨星基努李維（Keanu Reeves）出道多年，演過不少經典電影，是影壇重量級男神，外型英俊的他總能迷倒一大票粉絲，他不但人帥，心地也善良，曾捐出70%收入用於研究疾病，面對粉絲總是親切又有耐心；不過即將邁入60歲的他向合作夥伴表示希望能被《捍衛任務》系列電影賜死。

基努李維出道39年，拍攝過不少經典影視作品，包含《駭客任務》系列、《康斯坦汀：驅魔神探》、《阿比和阿弟的冒險》等等，其中《捍衛任務》系列電影拍了四集，明年將推出《捍衛任務：復仇芭蕾》，雖然口碑票房都不錯，但作為主角的基努李維卻不想繼續拍了。根據外媒報導，基努李維曾懇求《捍衛任務》的製作團隊在《捍衛任務4》的片尾處死他，這樣他就不用繼續拍攝了，戲中有大量動作戲，令他每拍完一部電影都感到筋疲力盡，電影製作人貝索伊旺尼克（Basil Iwanyk）透露從《捍衛任務》第二部開始，電影在生理和心理上都摧毀了基努李維，表示基努李維總是說「我不能再這樣做了，我想在這部電影徹底被殺死」，貝索伊旺尼克則俏皮表示：「我們才不會照辦，還是留下10%沒說死。」

Keanu Reeves et sa compagne Alexandra Grant. pic.twitter.com/oJggDggA35 — 🔰Lesmeilleurescenes®️ 🎥 (@meilleurescenes) April 17, 2023

基努李維近年與49歲的藝術家亞莉珊卓葛蘭特（Alexandra Grant）交往，據《時人》雜誌報導，兩人是多年好友，第一次合作是在2011年共同出版《陰影》（Shadow）一書。2019年才以情侶身分公開亮相，並穩定交往至今。