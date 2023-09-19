47歲女星杜詩梅當年在《麻辣鮮師》中以陸小曼一角獲得觀眾喜愛，2018年與丈夫莊植蘢結婚的她，今(19)日上午突在社群上發文協尋「音訊全無」的老公及友人，稍早前還更新事件進展，表示老公「凌晨二時許已翻牆回家」，讓網友們看了笑翻。

杜詩梅今日上午在臉書上更新一則「尋人啟事」，透露友人來找老公喝酒談天、酒過三巡後，便離家去唱歌，誰料卻因此音訊全無，「若花蓮鄉親在路邊看到疑似二人身影、還請多見諒。若方便的話、還請溫柔招待紙箱或報紙之類的家中不用之回收物品！感激不盡。」

事隔半日，杜詩梅稍早前也在臉書上更新事件的最新進展，透露：「經昨晚其他同行友人及調閱家裡監視器交叉比對，發現先生於凌晨二時許、已翻牆回家在客廳地板安然就寢。」此外，貼文中也一併透露老公做了一頓大餐，「他用美食堵住了我的憤怒，原先可能爆發的揍人事件、在味蕾和胃袋雙重滿足下圓滿落幕！」

貼文PO出之後，讓網友們笑翻，紛紛留言笑回：「美食療癒味蕾，控制住想爆發的情緒，先生果然很厲害」、「喝酒前後判若兩人，還是喝酒後比較有福利」、「這位先生很會懂得馴服人妻，佩服佩服。」此外還有人詢問「為什麼回自己家要翻牆？」而杜詩梅則表示：「晚歸加上喝輸，沒有開門的權利！」回應十分幽默。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！