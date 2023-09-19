法國珠寶精品寶詩龍（Boucheron）台北101精品店重新開幕，自即日起至23日在店上舉辦珠寶展，展出逾百件、總價逾15億珠寶作品，其中包括全球首展的羽毛問號項鍊、獨一無二的天鵝問號項鍊，以及多件裝飾藝術風格(Art Deco)珠寶作品，昨日品牌大使昆凌身穿白色斜肩禮服搭配佩戴Boucheron珍珠母貝羽毛項鍊、鑽石手鐲和海水藍寶戒指，風華絕代。

昆凌出席寶詩龍台北101店開幕，分享拍攝形象影片的花絮趣事和媽媽經。（粘耿豪攝）

近日昆凌為Boucheron拍攝一支短影音廣告，以跳躍的方式詮釋羽毛系列珠寶的靈動感，她笑說自己在彈簧床上跳了一整天，跳到後來還有點頭暈，「我一度擔心自己臉皮鬆，往上跳是20歲，跳下來臉垮了變40歲！」惹得現場哄堂大笑，得知影片中的自己很美，這才放心。

寶詩龍Plume de Paon羽毛問號項鍊，約825萬元。（Boucheron提供）

身為三寶媽的昆凌也樂於分享媽媽經，提到大女兒喜歡畫畫，應是遺傳自老公周杰倫，兒子則對數字很有概念，玩遊戲機台會分配點數，不會一次把點數用玩，平日最愛追問她買的東西多少錢，還會幫她記帳，把她花錢的金額加總起來，讓她頗為無奈，「我和周董都沒數字概念，不知是遺傳誰？」

寶詩龍Cypris天鵝問號項鍊，約5505萬元。（Boucheron提供）

台灣雖是彈丸之地，卻是全球珠寶最重要的主力市場，去年

寶詩龍BLE D’ETE麥穗問號項鍊，約1240萬元。（Boucheron提供）

Boucheron在台灣的銷售業績高居全球第一名，讓巴黎總部為之驚豔，加碼投資台灣市場，重新改裝台北精品指標性一級戰區台北101 精品店，店裝風格融入芳登廣場八角元素，並且色彩繽紛、充滿愉悅氣息，與店上彩寶相呼應，更添奢華。

寶詩龍Vendome耳環，約1125萬元。（Boucheron提供）

寶詩龍Damier祖母綠戒指，1445萬元。（Boucheron提供）

為了嬌寵台灣VIP，寶詩龍特別精選多件問號項鍊空運來台，包括首度在台亮相的天鵝問號項鍊，栩栩如生勾勒天鵝舞動姿態的頸部線條，嘴上叨著一顆祖母綠寶石，更加吸睛。此外，寶詩龍為了迎合台灣VIP的喜好，特別打造一套Plume de Paon孔雀羽毛系列珠寶，以各色彩寶詮釋孔雀羽毛的漸變色調，鈦金屬亦經過陽極氧化處理 (anodization)，呈現出珍貴的藍綠色漸變，更添真實美感，台灣是全球巡展的首站，可見對台灣市場的重視。