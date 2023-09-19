中國電池業巨頭寧德時代近日公開表示，目前正在進行凝聚態電池的民用電動載人飛機項目的合作開發，另外寧德時代還將推出凝聚態電池的車規級應用版本，今年內就能量產。

據《快科技》報導，今年4月的上海車展上，寧德時代首次發佈了凝聚態電池，據寧德時代首席科學家吳凱透露，寧德時代凝聚態電池正在進行民用電動載人飛機專案的合作開發，將執行航空級的標準與測試，滿足航空級的安全與品質要求。

報導說，目前主流三元鋰電池能量密度約為250瓦時/千克；磷酸鐵鋰電池能量密度基本在180瓦時/千克。而凝聚態電池單體能量密度最高可達500瓦時/千克，能夠兼顧高能比與高安全。

今年3月，被外界稱為「寧王」的曾毓群就曾在業績交流會上表示：「新能源電池的應用範圍很廣闊，除了乘用車新車的滲透率，其他領域的電池應用未來仍有10倍以上空間。」

寧德時代成立於2011年，專門從事製造用於電動汽車和儲能系統以及電池管理系統的鋰離子電池。2022年寧德時代全球動力電池使用量市占率達37.0%，連續6年排名全球第一；2022年公司全球儲能電池出貨量市占率為43.4%，連續2年排名全球第一。