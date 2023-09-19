資深藝人雷洪過去歷經6妻妾全跑光低潮，2019年娶小10多歲妻子，決心專情一個人，他在《市井豪門》演出拳頭師，展現「爆橘拳」掀起網友瘋狂討論，讓他網路上話題不斷，好體力的他更因此被廠商相中，與經紀公司小師弟唐松瑞拍攝代言男性保養品，帥氣造型與靈巧的動作，一點都看不出已76歲了。

被問到男性攝護腺保養，雷洪說從以前就很「很注重」這個議題，還肯定以他「生活經驗」肯定是最佳代言人，大膽直言除了為了老婆幸福，也是因為演員這份工作，「男性到一定年紀會頻頻上廁所，但是一場戲下來要幾個小時以上排戲、拍戲，有時候甚至在荒郊野外的外景，如果沒保養肯定一直跑廁所，真的會耽誤拍攝工作」。

雷洪說他不吃太油膩的東西，會吃較清淡的食物，而且老婆也會燉煮一些對老公身體好的食物，「譬如海鮮、南瓜、番茄等，讓我性福下半生」，他告誡所有男性都要努力保養自己，不然年紀一到，一定會很困擾頻尿跑廁所。