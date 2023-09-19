葡萄牙足球巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）19日隨隊前往伊朗的波斯波利斯，他剛下飛機就有大批球迷等待，進入飯店之後仍吸引人潮，他們舉起手機拍攝，一邊高喊羅納多的名字。C羅效力的隊伍是沙烏地阿拉伯聯賽的艾納斯，這次是艾納斯前往伊朗與波斯波利斯足球隊比賽（亞洲足聯冠軍聯賽），C羅的球隊是來踢館的，反而獲得當地球迷熱烈歡迎。

伊朗足球迷的熱情超乎想像，艾納斯球隊巴士過街的時候就被大量球迷包圍，他們沒有擋住巴士行進（有警車開道），而是一大群球迷跟在巴士後面奔跑與歡呼，場面非常驚人，群眾裡也有婦女和小孩，一位獲得機會與C羅合影的男童在鏡頭前喜極而泣，也有親眼看到C羅的成年男子感動拭淚。

C羅是這種頂級球隊競賽的大贏家，他在歐洲冠軍聯賽幫助西甲皇家馬德里4度摘冠，以及在英超曼聯摘下1冠。C羅先前加盟艾納斯的時候就宣言要把頂級足球帶進亞洲，艾納斯從未在亞冠聯賽摘得冠軍。

艾納斯前役3比1戰勝布賴代先鋒，C羅在一次自由球時想要繞過人牆失敗，這球飛到球門後方10碼左右，不巧砸到一位攝影師，這一擊很重，將他打個踉蹌險些倒地。艾納斯在聯賽經過6輪只有4勝2負（暫居第6），不過C羅踢進7球是最多的。