紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）今天在大選首場辯論會上表示，紐西蘭應利用其外交實力，全力避免台灣海峽發生武裝衝突。

路透社報導，希金斯在1News電視辯論會上被問道，倘若中國入侵民主台灣，他將如何回應。

希金斯回答：「台灣海峽的武裝衝突對世界來說並非好事。紐西蘭應該傾盡所有外交努力，以避免這種情況發生。」

傳統上，相較於澳洲或其他五眼聯盟（Five Eyes）成員國，如英國、加拿大和美國，威靈頓當局對待中國的立場更傾向於調停、安撫。

然而，近月來希金斯領導的工黨政府開始變得直言不諱，並對中國在太平洋區域的專斷態度表達關切。

儘管在野的國家黨（National Party）黨魁盧克森（Christopher Luxon）表明，兩黨在對外關係上立場一致，但總理候選人對多數議題的看法仍存在分歧。

盧克森說：「我們和重要夥伴的關係其實在歷屆政府之間非常一致。」他還說，繼任的政府和政黨將在外交事務上採取跨黨派作法。

近來民調顯示，盧克森領導的中間偏右國家黨大幅領先執政的工黨，可望贏得10月14日舉行的大選。不過，國家黨可能仍需和至少一個小黨合作組成聯合政府。

盧克森認同希金斯的看法，認為討論中國和台灣的假設性議題並無助益。

希金斯說：「我認為我們不應該討論這樣的假設性議題。」