進口蛋爭議引發巨大風波，農業部長陳吉仲親上火線解釋、道歉，都仍難平民怨，陳吉仲19日晚間在臉書宣布請辭，中央畜產會董事長林聰賢也在同日提出辭職，行政院長陳建仁一併勉予准辭。國民黨立委王鴻薇則質疑說，「是要躲週五質詢嗎？民進黨們在怕什麼？」

陳吉仲19日晚間在臉書發表2000字長文，宣布決定請辭，說自己在農業部門7年多來，歷經無止境的抹黑、認知作戰、各種顏色的無情攻擊，但自己毫無畏懼。林聰賢也在同日發文說，挺過傳統非洲豬瘟，但終究無法阻絕「政治口水的瘟疫」，即刻請辭畜產會董事長，希望政治塵埃落定。

對於陳吉仲、林聰賢請辭，行政院長陳建仁一並勉予准辭，於本周四(21日)生效，農業部長由農業部次長陳駿季代理，負責周四行政院會和周五立院的專案報告；中央畜產會後續人事依規定經董事會程序再行派任。

王鴻薇則在臉書發文質疑，「是要躲週五質詢嗎？『吉仲滾蛋，建仁能拆蛋嗎？』民進黨們在怕什麼？」

王鴻薇隨後又在臉書發布一張經典哏圖狠嘲「不知道賴清德同不同意這張圖？」哏圖描述，下台的陳吉仲問「我是個好部長嗎？」卻慘遭嗆「不，大家都說你連蛋都搞不好，而且辭職不敢面對質詢」。

網友也砲轟說，「農業部完全說不清楚採購、流程、流向」、「什麼都沒解釋 辭職就想閃人？哪有讓你這麼好過的！」「都說政策沒錯，幹嘛辭職？」「沒步了，說謊被拆穿了，只好溜之大吉」「有問題的幸好徐巧芯都告了，不會因辭職而不上法院解釋」、「幾年前的承諾終於兌現（同進退）」。