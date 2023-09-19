婚前與婚後的財產真的沒差別嗎？一名女網友透露，她好不容易存夠錢，正準備在年底買房，沒想到未來婆婆知道這件事後，竟以「喜上加喜」為由阻止，要她明年結婚後再買，讓知情的其他網友狂喊別上當，還有人直呼「遇上老狐狸了」。

一名網友匿名在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，她好不容易存夠了錢，打算要在年底買一間房子掛在自己名下，但未來婆婆知道這件事後，一直以「喜上加喜」為由，要她等到明年正式結婚後再買，讓她好奇詢問「早買晚買，房子一樣都是掛我自己的名字，有差別嗎？」

其他網友看完後驚呼「現在買是婚前財產，趕緊去買，聽婆婆買婚後是夫妻共有財產」、「別傻了，婚後就是共有財產，她想要兒子免費分杯羹」、「有差，婚後買變婚後財產，以後她兒子可以分一半」、「婚前財產是你自己的，如果不幸走到離婚，老公是沒有權力要房子的」。

還有許多人酸「好聰明的婆婆」、「這個婆婆心機好重喔」、「絕對不要聽她的，她覬覦你的婚後財產，絕對要婚前就買好了」、「有心機的婆家請三思，妳別傻傻讓未婚夫與未來婆家知道妳有多少財產」、「婆婆很會打算盤」、「你遇上老狐狸了」、「內心很深的巫婆」。