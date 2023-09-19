農業部專案進口雞蛋爭議不斷，爭議事件遍地烽火，台北市、新北市、桃園市、台中市政府近日都宣布「營養午餐禁用液蛋，全部改用現打國產蛋」。對此，國民黨立委參選人李明璇19日就表示，「請問高雄市政府什麼時候才要跟進？清查進口蛋流向已經慢好幾拍了，孩子們的食安不容等待好嗎？」同時更針對副總統賴清德忙著成立後援會，與鄭文燦、陳其邁、高雄立委候選人大造勢時高喊「Team Taiwan 挺台灣！」李明璇氣炸直呼「挺你的臭雞蛋」，引發討論。

李明璇19日在臉書上分享，用餐時，聽到旁邊點餐的路人在討論要吃什麼。從李明璇分享兩人的對談中可以看到，其中一位路人說「看來看去想吃的還是有蛋」，另一位路人則回應「先不要吧，萬一吃到過期的怎辦」，而店員尷尬在原地，看起來有點無奈，直言「今天起碼5個人問我用的是國產蛋還是進口蛋」、「這要問老闆啊！進貨一籃雞蛋又沒寫我哪知道」。

這讓李明璇回憶「上次出現類似這樣的對話，是豬肉」後來許多商店深怕生意受影響，主動貼出「本店使用國產豬」的字樣。現在，連雞蛋都弄得人心惶惶。李明璇質疑，「曾幾何時，我們的社會互信程度變得如此薄弱，食品真的安全嗎？今天，台北市、新北市、桃園市、台中市政府都宣布：營養午餐禁用液蛋，全部改用現打國產蛋，以確保新鮮度和蛋來源，請問高雄市政府什麼時候才要跟進？清查進口蛋流向已經慢好幾拍了，孩子們的食安不容等待好嗎？」

李明璇說，「沒看到綠營執政的縣市政府主動為人民食安把關，沒看到執政黨的立委大力替人民發聲、嚴格監督中央」至於媒體報導賴清德持續神隱中，李明璇更指出，「他哪有神隱，前天他出現在高雄展覽館，忙著成立後援會，與鄭文燦、陳其邁、高雄立委候選人大造勢。齊聚高喊：Team Taiwan 挺台灣！」最後李明璇更氣炸，「挺你的臭雞蛋」。